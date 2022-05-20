تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاوياتوخروج سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتن حاويات وسفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .







