اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 03:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 20 مايو 2022 03:27 م
تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاوياتوخروج سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتن حاويات وسفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات  .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة