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تركيب 35 سماعة أذن لضعاف السمع من المنتفعين بالتأمين الصحى بالبحر الأحمر

الجمعة، 20 مايو 2022 09:16 م
تركيب 35 سماعة أذن لضعاف السمع من المنتفعين بالتأمين الصحى بالبحر الأحمر تركيب سماعات لضعاف السمع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور وليد محمد جمال، مدير عام فرع التأمين الصحى بالبحرالأحمر أن تم تركيب سماعات الأذن لضعاف السمع لعدد 35 من المنتفعين بالتأمين الصحى بالبحر الاحمر.

 

وأكد مدير فرع التأمين الصحى بالبحر الأحمر أن التركيب شمل الصيانة للسماعات بدون اَى مصاريف، وذلك ضمن الخدمات المختلفة التى يقدمها التامين الصحى بالبحرالاحمر.

 

وأشار أنه تم تقديم السماعات وتركيبها مجانا وشمل تركيب السماعات جميع الفئات العمرية بالقطاع الحكومى والخاص، على حساب التامين الصحي.

 

 جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة كرستين ونيس والمهندس محمد نيابة عن شركه من الشركة المصنعة لسماعات الأذن والدكتورة ليلى عبد الفتاح مدير المكتب الفنى لمنطقه البحر الاحمر وذلك حرصا على تطوير الخدمة الطبية المقدمة من التامين الصحي.

 

 


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التامين الصحى بالبحر الاحمر

تركيب سماعات اذن لضعاف السمع

الغردقة


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