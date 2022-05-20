تدشين مبادرة هدية الرئيس لشمال سيناء واستبدال السيارات القديمة بحديثة

شمال سيناء - محمد حسين

دشن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الجمعة، مبادرة هدية رئيس الجمهورية لأهالى شمال سيناء، باستبدال السيارات المرسيدس القديمة سعة 7 راكب في العريش، بأخرى حديثة ماركة لادا تعمل بالغاز الطبيعى.

ونظم حفل التدشين أمام ديوان عام محافظة شمال سيناء، بحضور رموز برلمانية وحزبية، وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة للسائقين الذين استلموا سياراتهم وتم وصولها لمدينة العريش بعد استكمال كافة الاجراءات .

وقال محافظ شمال سيناء، إنه باسم كل أهالى شمال سيناء يشكر الرئيس على المبادرة التى تفتح البيوت وتحسن مستوى دخل الأسر، مشيرا إلى أن شمال سيناء من أول المحافظات التى استفادت من المبادرة وتم تنفيذها، لافتا إلى أن هذه مرحلة أولى وسيعقبها مراحل أخرى .

وقال إنه تم تسليم سيارات حديثة وتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السيارات القديمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال واستبدال السيارات القديمة، لافتا لاستبدال 50 سيارة قديمة بسيارات اخرى جديدة ماركة لادا حديثة الصنع 2022 للسائقين من ابناء محافظة شمال سيناء الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية "هدية الرئيس" والتي تهدف لإحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تسهيلاً على أصحابها وتوفير حياة كريمة لهم وتواكب عملية البناء والأعمار والتنمية المستدامة على أرض سيناء، وموضحا ان السيارات القديمة موديل ما قبل 1975 .

وطالب السائقين أن يبقوا على العهد والوعد ويلتزموا بتعريفة الركوب القانونية .



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (1)



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (2)



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (3)



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (4)



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (5)



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (6)



تدشين مبادرة هدية الرئيس لأهالى شمال سيناء (7)