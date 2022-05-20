اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 12:50 م
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تحرير 5321 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 20 مايو 2022 12:14 م
تحرير 5321 مخالفة لمواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط عدد (5321) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (5303) أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (18) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (466) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (155) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (900) أرجيلة.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
 

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