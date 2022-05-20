وقررت الحكومة، التي اجتمعت اليوم عبر الإنترنت، رفع معظم الإجراءات المتبقية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا"، في ظل انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس وتدني نسبة الدخول إلى المستشفيات.. بحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" فى نسختها الأوروبية، الصادرة من بروكسل.



كما أشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل، سيتعين على الناس ارتداء أقنعة الوجه فقط فى المستشفيات والمبانى الطبية بما فيها الصيدليات، حيث سيتم إلغاء شرط تغطية الأنف والفم في وسائل النقل العام.



وأضافت أيضًا أنه سيتم رفع الحظر المفروض على السفر غير الضرورى من خارج الاتحاد الأوروبى، وبذلك لن يضطر الأشخاص إلى إكمال نموذج تحديد موقع الركاب أو الخضوع للاختبار عند الوصول إلى بلجيكا.



يُشار إلى أنه في الوقت الذي تبدو نهاية جائحة فيروس "كورونا" وشيكة، أبلغت بلجيكا، اليوم الجمعة، عن حالتين إصابة بـ"جدري القرود"، وهو فيروس آخر ينتشر في العديد من البلدان.