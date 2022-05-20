بعد تسلمهم هدية الرئيس..سائقو شمال سيناء يشغلونها مجانا في يومها الأول (فيديو)

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن السائقون المستفيدون من مبادرة رئيس الجمهورية، استبدال سياراتهم القديمة بحديثة، اليوم بعد استلامهم السيارات، إنهم سيقومون فى أول أيام التشغيل، بتشغيل سياراتهم للركاب مجانا، وأجمعوا على أنهم يقدمون الشكر للرئيس، بعد أن تم استبدال سياراتهم المتهالكة بأخرى حديثة واستلموها اليوم، وبدأت العمل على خطوط داخلية فى مدينة العريش ومناطق وسط سيناء .

وقال السائق ناجى أحمد أحد المستفيدين من المبادرة، إنه لم يكن يتوقع أن يتم استبدال سيارته القديمة المتهالكة بحديثة، مضيفا أنه تم استضافتهم فى القاهرة واستكمال إجراءات التسليم بكل أريحية.

وتابع أن سيارته القديمة عمرها 50 سنة، وكان يعاني فى الحصول على قطع غيار لها، واستلم سيارة زيرو بنزين وغاز وموفرة، مؤكدا أنه سيعمل أول 3 أبام مجانا بدون أن يحصل على أى مقابل.

وقال السائق مؤمن فتح الباب، إن السيارات القديمة كانت بالنسبة له وكل السائقين مرهقة.

وقال حسن محمد حسن أحد من استلموا السيارات الحديثة، إن الهدية وصلتهم، وهى قيمة ومناسبة وتحسن مستواهم المعيشى بعد معاناة مع السيارات القديمة .

وتابع الحديث محمود مصباح مصطفى، بقوله إنه كان يمتلك سيارة متهالكة موديل السبعينيات ، دائمة الاعطال ، واليوم حاله تغير بعد استلام السيارة الحديثة المجهزة ، مضيفا أن السيارة التى استلمها فوق الخيال بإمكانياتها وكمالياتها.

وقال تامر زغلول إنه من بين 5 سائقين يعلمون على خطوط العريش وسط سيناء وتم استبدال سياراتهم القديمة بحديثة ضمن المبادرة ، لافتا إلى أن السيارة الحديثة موفرة فى الوقود وستنقله لحال أفضل .

وكان دشن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الجمعة، مبادرة هدية رئيس الجمهورية لأهالى شمال سيناء، باستبدال السيارات المرسيدس القديمة سعة 7 راكب في العريش، بأخرى حديثة ماركة لادا تعمل بالغاز الطبيعى.

ونظم حفل التدشين أمام ديوان عام محافظة شمال سيناء، بحضور رموز برلمانية وحزبية، وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة للسائقين الذين استلموا سياراتهم وتم وصولها لمدينة العريش بعد استكمال كافة الاجراءات .

وقال محافظ شمال سيناء، إنه باسم كل أهالى شمال سيناء يشكر الرئيس على المبادرة التى تفتح البيوت وتحسن مستوى دخل الأسر، مشيرا إلى أن شمال سيناء من أول المحافظات التى استفادت من المبادرة وتم تنفيذها، لافتا إلى أن هذه مرحلة أولى وسيعقبها مراحل أخرى .

وقال إنه تم تسليم سيارات حديثة وتعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن السيارات القديمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال واستبدال السيارات القديمة، لافتا لاستبدال 50 سيارة قديمة بسيارات اخرى جديدة ماركة لادا حديثة الصنع 2022 للسائقين من ابناء محافظة شمال سيناء الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية "هدية الرئيس" والتي تهدف لإحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تسهيلاً على أصحابها وتوفير حياة كريمة لهم وتواكب عملية البناء والأعمار والتنمية المستدامة على أرض سيناء، وموضحا ان السيارات القديمة موديل ما قبل 1975 .

وطالب السائقين بأن يبقوا على العهد والوعد ويلتزموا بتعريفة الركوب القانونية .