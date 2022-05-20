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برلمانى روسى لا يستبعد استئناف المفاوضات مع أوكرانيا

الجمعة، 20 مايو 2022 03:22 م
برلمانى روسى لا يستبعد استئناف المفاوضات مع أوكرانيا الدوما
كتب أحمد علوى

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أكد ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي عضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، عدم استبعاده استئناف المفاوضات مع أوكرانيا.
 
وقال سلوتسكي، الذي يترأس أيضا الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي اليوم الجمعة "الآن لدينا القليل من المبادرات في عملية التفاوض، وأنا لا استبعد أن الفطرة السليمة سوف تسود وستستأنف عملية التفاوض"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعتمد اليوم على أولئك الذين يشاركون في المفاوضات من قبل كييف.
 
وأعرب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي عن أسفه لأن الجانب الأوكراني، بعد موافقته على شروط سليمة معينة، نكث بعد ذلك بهذه الموافقة خلال المفاوضات.
 

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