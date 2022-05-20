بداية من الغد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 102 رحلة طيران دولية أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، بداية من غدا السبت وحتي نهاية الأسبوع 102 رحلة طيران اسبوعية دولية اغلبها أوروبية قادمة من 10 دول أوروبية، حيث تم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية علي الوافدين بمجرد وصولهم أرض المهبط .



وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أن من المقرر أن يستقبل المطار بداية من غدا السبت 102 رحلة بينهم 99 رحلة أوروبية مختلفة من 10 دول من بين تلك الرحلات 3 رحلات من المطارات البلجيكية .



كما تصل 5 رحلات من هولنداو 17 رحلة من ايطاليا و16 رحلة من المانيا، و 31 رحلة من المطارات التشيكية، و21 رحلة من بولندا، و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من فرنسا ورحلة من لكسمبورج ورحلة من رومانيا و3 رحلات داخلية من المطارات المصرية .













