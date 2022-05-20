بايدن يرجع إلى الخلف.. استطلاع لـ"‏AP‏": 61% من الأمريكيين يرفضون أداء "جو"‏

انخفضت نسبة تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى 39% بينما لا يؤيده 61% فى استطلاع ‏للرأى نشر اليوم الجمعة، مما يبرز التحديات التى يواجهها هو وحزبه فى الانتخابات النصفية بينما ‏يتعامل مع عدة مشاكل محلية ودولية.‏

أظهر استطلاع مركز أبحاث تابع لوكالة اسوشيتد برس أن تصنيف قبول بايدن انخفض إلى أدنى مستوى ‏له حتى الآن، مدفوعًا بالإحباط المتزايد بسبب الاقتصاد والمخاوف المختلفة حول الأسعار والأوضاع ‏السياسية.‏

وجد الاستطلاع أن ما يقرب من 20% من البالغين يعتقدون أن الاقتصاد جيد، انخفاضًا من ‏حوالى 30% فى الشهر السابق، ومن بين الديمقراطيين، قال 33 فى المائة إن البلاد تسير فى الاتجاه ‏الصحيح، بانخفاض عن 49% قبل شهر.‏

وتبلغ نسبة التأييد الإجمالية لبايدن بين الديمقراطيين 73%، وفقًا لاستطلاع يوم الجمعة، ولم ‏ينخفض أبدًا إلى أقل من 82% خلال عامه الأول فى المنصب.‏

إضافة إلى ازمات بايدن، أدت مشكلات سلسلة التوريد إلى نقص فى حليب الأطفال، وهو أمر اتخذت ‏الإدارة خطوات هذا الأسبوع لمعالجته.‏

وجد استطلاع يوم الجمعة أن 18% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن سياسات بايدن ساعدت ‏أكثر من الإضرار بالاقتصاد، مقارنة بـ 51% ممن قالوا إنهم اضروا أكثر مما ساعدوا.‏

يعتبر استطلاع اسوشيتد برس هو الأحدث فى سلسلة من استطلاعات الرأى التى تُظهر أن نسبة تأييد ‏بايدن تتراوح بين 30% أو 40% كانت المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد فى طليعة تلك الأرقام.‏