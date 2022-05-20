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بالأسماء.. تشكيل جديد للحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن

الجمعة، 20 مايو 2022 05:00 م
بالأسماء.. تشكيل جديد للحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن ماكرون وبورن
كتب عبد الوهاب الجندى

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كشفت الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري، ويأتي هذا بعد 4 أيام من اختيار الرئيس ماكرون لبورن، لتكون على رأس حكومته، إثر إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية في 24 أبريل 2022.

أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة إليزابيث بورن
 

تم تعيين عضو البرلمان الأوروبي كريسولا زاكاروبولو وزيرة دولة للتنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية، وملحقًا بوزير أوروبا والشؤون الخارجية.

 

شارلوت كوبل، قاضية، الوزيرة المسؤولة عن الأطفال.

 

جوستين بنين وزير الدولة المسؤول عن البحر، لرئيس الوزراء ، إليزابيث بورن.

 

عينت القاضية إيزابيل روما وزيرة منتدبة مسؤولة عن المساواة بين المرأة والرجل والتنوع وتكافؤ الفرص.

 

تم تعيين كريستوف بيتشو، عمدة أنجيه، وزيرا مفوضا مسؤولا عن السلطات المحلية.

 

أميلي دي مونتشالين وزيرًا للانتقال البيئي والتماسك الإقليمي.

 

سيلفي ريتايو وزيرة للبحث والتعليم العالي والابتكار.

 

ريما عبد الملك وزيرة للثقافة. خلفا لروزلين باشلو.

كليمان بون وزيراً للدولة لشؤون أوروبا.

 

أوليفيا جريجوار متحدثة رسمية باسم الحكومة، خلفت جبرائيل عتال.

 

فرانك ريستر وزيرا مسؤولا عن التجارة الخارجية.

 

غبريال عتال وزيراً منتدباً مسؤولاً عن الحسابات العامة.

 

أوليفييه فيران وزيرًا مفوضًا مسؤولاً عن العلاقات مع البرلمان والحياة الديمقراطية.

 

أميلي أوديا كاستيرا وزيرة للرياضة والألعاب الأولمبية.

 

Agnès Pannier-Runacher وزيرة لانتقال الطاقة.

 

يائيل براون بيفيه وزيرا للخارج.

 

ستانيسلاس جويريني وزيرا للخدمة العامة، خلفا Amélie de Montchalin.

 

مارك Fesneau وزير الزراعة والسيادة الغذائية، خلفا لجوليان دينورماندي.

 

داميان آباد وزيرا للتضامن والاستقلال الذاتي وذوي الإعاقة.

أوليفييه دوسوبت وزيرا للعمل والتوظيف الكامل والاندماج خلفا لإليزابيث بورن ، التي تقود الحكومة الآن.

 

عينت بريجيت بورغينيون وزيرة للصحة والوقاية.

 

سيباستيان ليكورنو وزيرا للقوات المسلحة. يخلف فلورنس بارلي.

 

المؤرخ باب ندياي وزيرا للتربية الوطنية والشباب.

 

لا يزال إريك دوبوند موريتي في وزارة العدل.

 

كاثرين كولونا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، خلفا لجان إيف لودريان.

 

جيرالد دارمانين يحتفظ بمنصبه كوزير للداخلية.

 

بقي برونو لو مير في بيرسي وزيرا للاقتصاد والمالية والصناعية والسيادة الرقمية.

 

أليكسيس كوهلرأمينا عاما للإليزيه

 


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