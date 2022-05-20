اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 08:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اندلاع حريق هائل بمطار جنيف وأدخنة سوداء تتصاعد من حظيرة الطائرات

الجمعة، 20 مايو 2022 08:11 م
اندلاع حريق هائل بمطار جنيف وأدخنة سوداء تتصاعد من حظيرة الطائرات حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق في مطار جنيف وأدى الحريق إلى حرق أحد المباني في المجمع مع ورود أنباء عن وقوع انفجارات، وبحسب "ديلى ستار" فإن سبب الحريق ما زال مجهولا، وفي مقطع فيديو للحادث متداول عبر الانترنت، يبدو أن المبنى محاط بالنيران وسط تصاعد أعمدة دخان سوداء كثيفة تنتشر في الغلاف الجوى.

وتعطلت الرحلات الجوية فى المطار بشكل كبير حيث لا تستطيع الطائرات الهبوط ، في حين أن الإقلاع صعب للغاية أيضًا.

وقال متحدث باسم المطار لراديو RTS السويسري إن المبنى الذي يحترق قيد الإنشاء ، وسيكون مركز استقبال لطالبي اللجوء، كما ان حركة المرور في المنطقة مغلقة أيضًا.

وأضاف إجناس جانيرات، المتحدث باسم المطار، لقناة RTS: 'هناك مبنى - مركز استقبال جديد لطالبي اللجوء - كان قيد الإنشاء ... اشتعلت فيه النيران.


حريق

جنيف

مطار جنيف

حرائق

كوارث

حريق مطار جنيف


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة