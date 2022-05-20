وأشارت الصحة اليابانية - فى بيان، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية - إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر وكذلك الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاما والذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو المعرضين لخطر كبير للإصابة بأعراض كوفيد-19 الشديدة، سيكونون مؤهلين للحصول على الجرعات التعزيزية الثانية، بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

جاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس الوزراء على تعديل المرسوم الوزارى المطلوب لتقديم الجرعات الرابعة، بهدف منع تطور أعراض كوفيد-19 الشديدة، بينما سيتم إعطاء جرعات اللقاحات التي طورتها شركتا الأدوية الأمريكيتان فايزر وموديرنا للأفراد الذين تلقوا جرعات ثالثة قبل خمسة أشهر على الأقل.

من جانبه، قال وزير الصحة والعمل والرفاهية الياباني شيجيوكي جوتو - في مؤتمر صحفي - "إن الحكومة المركزية ستواصل العمل عن كثب مع الحكومات المحلية لضمان بداية سلسة للتطعيم الرابع".