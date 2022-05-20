الناس على بلاج رأس البر من الصبح فى العطلة الأسبوعية.. فيديو

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان: الناس على بلاج رأس البر من الصبح فى العطلة الأسبوعية، حيث استقبل شاطىء رأس البر رواد المصيف فى الأجازة الأسبوعية اليوم الجمعة، بعد انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.



وقال كابتن حسن وهدان منقذ على شاطىء البلاج، إن الموسم بدأ مبكرا فى شهر أبريل، وإقبال الناس على الشاطىء متزايد وخاصة كل جمعة، لأن بلاج رأس البر له طبيعة خاصة والمصيف يناسب الجميع.



وأضاف أن الشاطىء يتواجد عليه 130 منقذا، موزعين على طول الشاطىء ويعملون بنظام ورديات بخلاف معدات الانقاذ وأعمال مسح الشاطىء لحماية رواد رأس البر، وأشار إلى أن رجال الانقاذ يعملون منذ بداية ضوء الشمس وحتى ساعة الغروب، ويبدأ عمل الانقاذ من شهر مايو إلى أول أكتوبر مع انتهاء الموسم



وطالب حسن وهدان كل رواد المصيف باتباع تعليمات رجال الانقاذ ومتابعة الاعلام المتواجد أعلى البرج حماية لأنفسهم وحتى يعودوا إلى أماكنهم سالمين.





