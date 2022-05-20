"المستشفيات التعليمية": 25% من المواليد يحتاجون إلى حضانات

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، أن 20 % من الولادات في مصر تحتاج إلى حضانات، مشيرا إلى أن نسبة دخول المواليد للحضانات بعد الميلاد 25 % بينما في العالم 10 %، مؤكدا أن نسب الولادات المبكرة في مصر 20 % بينما في العالم 2%، وتابع: نسبة إجراء الولادات القيصرية 70 % وحث على ضرورة الكشف المبكر عن الاعتلال الشبكي بين الأطفال حديثي الميلاد للتدخل سريعا لمنع الإعاقة.

وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، أعلنت افتتاح وحدة علاج العيوب الخلقية للقلب بالقسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، فى بيان، إن افتتاح هذه الوحدة يأتى ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات متكاملة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة المتتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة تقديم خدمات طبية ذات طابع خاص لمواطنى تلك المحافظات ، تيسيرا عليهم حتى يتجنبوا مشقة الانتقال والسفر للعلاج بمستشفيات القاهرة ، تأتى هذه الخطة للإستفادة من الخبرات العلمية والطبية التى يتمتع بها الكوادر الطبية بوحدات الهيئة، ولنقل هذه الخبرات لأجيال جديدة لخدمة المريض المصرى فى أقرب مكان متاح له ، حيث تم افتتاح وتشغيل أول وحدة لعلاج العيوب الخلقيه للقلب باستخدام القسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمي ، لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا ومحافظة القليوبية ، وذلك تتويجا لجهد شاق بذله أبناء الهيئة خلال الفترة الماضية فى التدريب والتنسيق بين أطباء المستشفى وكوادر طبية متميزة من استشاريين وخبراء بمعهد القلب القومى ، للإستفادة من خبراتهم الواسعة فى هذا المجال ، وحتى يشعر المريض كأنه يتلقى هذه الخدمة بمعهد القلب بالجيزة دون أن يتكبد عناء السفر ، علما بأن جميع هذه الخدمات الطبية المتميزة ستقدم بدون تحمل المريض أي مقابل لأول مرة داخل المحافظة.