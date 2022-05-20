المؤتمر الدولى "التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار" بجامعة الفيوم

كتب هانى فتحى

تنظم جامعة الفيوم المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "التكنولوجيا والرقمنة في حفظ وتوثيق وصيانة الآثار" والتي تنظمه كلية الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة وجامعة ماربورج بألمانيا في الفترة من 23-25 مايو 2022م بمقرّ جامعة الفيوم.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتور ألبريشت فوس رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ماربورغ بألمانيا.

ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، تشمل فاعليات اليوم الأول من المؤتمر، الاستقبال وكلمات لرئيس المؤتمر، ونائب رئيس الجامعة، رئيس جمعية الآثار والتراثية الأردنية، وزير الآثار ومحافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم ومجموعة من الحاضرين .

كما يشهد اليوم الأول محاضرات افتتاحية وجلسات حوارية ونقاشية وافتتاح معرض أجهزة تسجيل وتوثيق الآثار.

وتشمل فاعليات اليوم الثاني والتي تعقد بمجلس الكلية، عرض مجموعة من الأبحاث بالإضافة إلى زيارة منطقة وادى الحيتان ووادي الريان وقرى تونس.

فيما يشهد فاعليات اليوم الثالث زيارات علمية لمنطقة آثار الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبى.