اليوم السابع
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القومى للمرأة يتدخل بعد رصد فيديو لسيدة تتعرض لضرب وحشى من زوجها بالشرابية

الجمعة، 20 مايو 2022 01:42 م
القومى للمرأة يتدخل بعد رصد فيديو لسيدة تتعرض لضرب وحشى من زوجها بالشرابية المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب

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رصد المجلس القومي للمرأة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، لسيدة  تتعرض لضرب وحشي من زوجها فى منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة ، والمطالبة بتدخل المجلس القومي للمرأة لحمايتها.
 
وعلى الفور تواصل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس مع السيدة واستقبلها بمقر المكتب، وقدم لها الدعم النفسى الأولي، والمشورة القانونية اللازمة، حيث قدمت شكوى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتابعة والتنسيق مع النيابة العامة بشأن هذه الشكوى، بالإضافة إلى المتابعة مع السيدة لتقديم الدعم النفسي لها خلال الفترة القادمة.
 
وأعرب المجلس القومي للمرأة عن بالغ أسفه لمثل هذه الجرائم التى انتزعت منها صفات الإنسانية والمودة والرحمة، ويؤكد المجلس عزمه تقديم كافة أنواع الدعم القانونى للضحية حتى  يأخذ العدل مجراه.
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

شكاوى المراه

العنف ضد المراه


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