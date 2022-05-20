اليوم السابع
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الجمعة، 20 مايو 2022 12:49 م
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القبض على صاحب مخبز بالقاهرة استولى على طن دقيق مدعم

الجمعة، 20 مايو 2022 12:15 م
القبض على صاحب مخبز بالقاهرة استولى على طن دقيق مدعم دقيق مدعم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة)، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز  على (1,250 طن دقيق بلدى مدعم)  ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

دقيق

دقيق مدعم

الاستيلاء على الدقيق

حوادث


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