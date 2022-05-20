القبض على شخصين متهمين بالنصب على مواطن وإيهامه باستيراد سيارة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بعد إيهامه باستيراد سيارة من الخارج، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، بتضرره من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، بادعائهما بأنهما يعملان بإحدى شركات استيراد السيارات من الخارج "شركة وهمية"، وإيهامه بقدرتهما على استيراد سيارة من الخارج، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وقيام (المشكو فى حقهما "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.