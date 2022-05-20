اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على شخصين متهمين بالنصب على مواطن وإيهامه باستيراد سيارة في الجيزة

الجمعة، 20 مايو 2022 11:48 ص
القبض على شخصين متهمين بالنصب على مواطن وإيهامه باستيراد سيارة في الجيزة ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على شخصين، لاتهامهما بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بعد إيهامه باستيراد سيارة من الخارج، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، بتضرره من (شخصين) لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه، بادعائهما بأنهما يعملان بإحدى شركات استيراد السيارات من الخارج "شركة وهمية"، وإيهامه بقدرتهما على استيراد سيارة من الخارج، حيث تمكنا بموجب ذلك من الاستيلاء منه على مبلغ مالي.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وقيام (المشكو فى حقهما "لهما معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ومن بينهم المُبلغ على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


النصب على مواطن

شراء سيارة

جرائم الأموال العامة

امن الجيزة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة