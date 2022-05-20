القبض على المتهم بقتل شاب في نجع حمادي بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل شاب في قرية بهجورة بنجع حمادي شمال محافطة قنا، بسبب خلافات مالية.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط عصام.ا، عاطل، متهم بقتل خميس.ح، 30 عاما، بسبب خلافات مالية بينهما بقرية بهجورة بنجع حمادي.



تم التحفظ على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.