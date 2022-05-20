الفيتامينات والابتعاد عن التوتر أفضل الطرق لعلاج الثعلبة

كتب – حسام الشقويرى

هناك الكثير من الأمراض التى تظهر فجأة على الجلد فى أماكن متفرقة من الجسم ومن أبرزها مرض الثعلبة، ووفقا لموقع " health line " الطبي فإن مرض الثعلبة هو سقوط مفاجئ فى مساحة معينة من الشعر من الممكن حدوثه للأطفال والكبار، كما يظهر عند الرجال فى الشنب أو الحاجب.

وأضاف الموقع أنه أحيانا تظهر الثعلبة صغيرة فى مناطق محددة، أو كبيرة يسقط على أثرها شعر الجسم بالكامل وعادة فى هذه الحالة تسمى ثعلبة مناعية، ومن أبرز أسباب الاصابة بمرض الثعلبة هى :

1 - القلق

2 - الأزمة النفسية

3 - التوتر أو الضغط.

وأضاف الموقع أن الابتعاد عن التوتر والضغوط هى أولى العلاجات لمرض الثعلبة قبل العلاج الدوائى وتناوله عن طريق الفم ، كما تتضمن طرق العلاج أيضا :

1 - أخذ الفيتامينات .

2 - تناول الأدوية المكونة من بعض التركيبات الطبيعية التى يصفها الطبيب .

3 - استخدام قطعة من الصوف ودعك المنطقة المصابة بسقوط الشعر، حيث إن الصوف يساعد على توسيع المسام، وزيادة ضخ الدم فى هذه المنطقة .

4 - الامتناع تماما عن أخذ أي حقن بالكورتيزون.