اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 مايو 2022 06:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

الفيتامينات والابتعاد عن التوتر أفضل الطرق لعلاج الثعلبة

الجمعة، 20 مايو 2022 06:00 ص
الفيتامينات والابتعاد عن التوتر أفضل الطرق لعلاج الثعلبة مرض الثعلبة
كتب – حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك الكثير من الأمراض التى تظهر فجأة على الجلد فى أماكن متفرقة من الجسم ومن أبرزها مرض الثعلبة،  ووفقا لموقع " health line " الطبي فإن مرض الثعلبة هو سقوط مفاجئ فى مساحة معينة من الشعر من الممكن حدوثه للأطفال والكبار، كما يظهر عند الرجال فى الشنب أو الحاجب.

وأضاف الموقع أنه أحيانا تظهر الثعلبة صغيرة فى مناطق محددة، أو كبيرة يسقط على أثرها شعر الجسم بالكامل وعادة فى هذه الحالة تسمى ثعلبة مناعية، ومن أبرز أسباب الاصابة بمرض الثعلبة هى :

1  - القلق

2  - الأزمة النفسية

3 - التوتر أو الضغط.

وأضاف الموقع أن الابتعاد عن التوتر والضغوط هى أولى العلاجات لمرض الثعلبة قبل العلاج الدوائى وتناوله عن طريق الفم ، كما تتضمن طرق العلاج أيضا : 

1 -  أخذ الفيتامينات .

2 -  تناول الأدوية المكونة من بعض التركيبات الطبيعية التى يصفها الطبيب .

3 - استخدام قطعة من الصوف ودعك المنطقة المصابة بسقوط الشعر، حيث إن الصوف يساعد على توسيع المسام، وزيادة ضخ الدم فى هذه المنطقة .

4 -  الامتناع تماما عن أخذ أي حقن بالكورتيزون.

 

 


سقوط الشعر

الثعلبة

الدم

علاج الثعلبة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة