الصحة: 61 معملا بالجمهورية لتقديم تحليل كورونا.. والـ PCR بـ650 جنيها

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، أنه يوجد 33 معملا لاستخراج شهادات الـpcr للكشف عن الإصابة بكورونا من عدمه.

وأضافت الدكتورة نانسى الجندى، رئيس المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات لليوم السابع، أنه يوجد 61 معملا مختص بتحاليل كورونا على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، إن سعر البي سي آر للمصري الآن 650 جنيها، و750 للأجنبي، مضيفة أن هذه الأسعار بسعر التكلفة الخاص بالاختبار، وهذا من أجل خروج النتيجة بدقة ولا نغفل أن الطبيب أيضا يمكنه تحديد الإصابة بالفيروس أم لا.

وأضافت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، أن الفترة الماضية وصلت إلينا توجيهات بعمل دراسة جدوى لتكاليف فحوصات وتحاليل البي سي آر، من أجل تخفيض أسعارها حتى تتناسب مع الوضع الحالي.

وتابعت الدكتورة نانسي الجندي أن البي سي آر لا يحتاج إليه المواطن العادي، ومن يحتاجه هم المسافرون للخارج أو من يطلب منهم التحليل في جهة العمل.