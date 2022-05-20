الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تفشى جدرى القرود

كتب محمد جمال

عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة اجتماعا طارئا لبحث تفشى جدرى القردة، حسبما ذكرت شبكة العربية، وقالت منظمة الصحة العالمية، أنشأت السلطات الصحية في المملكة المتحدة فريقًا لإدارة الحوادث لتنسيق تتبع الاتصال المكثف الجارى حاليًا فى أماكن الرعاية الصحية والمجتمع لأولئك الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة، تم تقييم المخالطين بناءً على مستوى تعرضهم ومتابعتهم من خلال المراقبة النشطة أو السلبية لمدة 21 يومًا من تاريخ آخر تعرض للحالة، يتم تقديم التطعيم للمخالطين ذوي الخطورة العالية.

وأضافت الصحيفة، يتم أيضًا إجراء تحقيق مفصل لتتبع طرق الاتصال لتحديد المسار المحتمل للإصابة، وتحديد ما إذا كانت هناك أي سلاسل أخرى للانتقال داخل المملكة المتحدة لجميع الحالات، يجري التحقيق بنشاط في جهات الاتصال والأماكن الجنسية التي تمت زيارتها (على سبيل المثال حمامات الساونا والحانات والنوادي).

قالت هيئة خدمات الصحة الجنسية في المملكة المتحدة (UKHSA) إنها "تحث بشكل خاص الرجال المثليين وثنائيي الجنس على أن يكونوا على دراية بأي طفح جلدي أو آفات غير عادية وأن يتصلوا بخدمة الصحة الجنسية دون تأخير إذا كانت لديهم مخاوف، وفي الوقت نفسه، أصبحت إيطاليا والسويد أحدث دولة تسجل حالات إصابة بفيروس جدري القرود .

وجاءت نتائج الاختبار إيجابية للمريض الإيطالي في مستشفى في روما بعد عودته من جزر الكناري وتم تشخيص حالة السويدي في ستوكهولم، لم يتم اعطاء مزيد من التفاصيل، وبذلك يرتفع عدد الدول خارج إفريقيا التي لديها حالات مؤكدة أو مشتبه بها إلى 7دول، كما تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بجدرى القرود في الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال، بينما تحقق كندا في الحالات المحتملة.

وصف الخبراء تفشي مرض جدرى القرود بأنه "غير معتاد" لأنه كان يُعتقد أن انتقال جدرى القرود من شخص لآخر كان نادرًا للغاية، حتى الآن، لم يتم اكتشاف الفيروس إلا في 4 دول خارج غرب أو وسط إفريقيا، وكان لجميع الحالات روابط سفر مباشرة إلى القارة.

وقالت وكالة الصحة العامة السويدية في بيان "تأكدت إصابة شخص واحد في منطقة ستوكهولم بجدرى القرود، وبحسب الوكالة، فإن الشخص المصاب "ليس مريضا بشكل خطير، ولكن تم توفير الرعاية له".

وقالت كلارا سوندين، طبيبة الأمراض المعدية والمحقق في الوكالة، في بيان إن التحقيق جار حاليًا، مضيفة، أن هيئة الصحة تحقق الآن مع المراكز الإقليمية لمكافحة العدوى فيما إذا كان هناك المزيد من الحالات في السويد.

قال المستشفى، إن المريض الإيطالي كان يقضي عطلته في جزر الكناري وهو الآن في عزلة في مستشفى سبالانزاني في روما، مؤكدة، إنه تتم متابعة حالتين أخريين مشتبه بهما.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنها تتوقع المزيد من الحالات في مزيد من الدول في الأسابيع المقبلة، توجد 6 حالات من أصل 9 حالات في المملكة المتحدة في لندن، اثنتان في جنوب شرق إنجلترا وواحدة في الشمال الشرقي.

يبدو أن جميع المرضى في المملكة المتحدة باستثناء واحد، الأول الذي سافر من نيجيريا، أصيبوا بالعدوى في المملكة المتحدة، ومعظمهم غير مرتبطين.

أبلغت الولايات المتحدة عن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود بين عشية وضحاها، لرجل من ماساتشوستس عاد مؤخرًا من كندا، يتم التحقيق في ما لا يقل عن 13 حالة محتملة في كندا، مع إجراء الاختبارات لتأكيد الفيروس، تم تشخيص 7 أشخاص في إسبانيا ويتم مراقبة واختبار العشرات غيرهم للمرض، وقالت البرتغال إنه تم تأكيد 9 حالات.

وحتى الآن، اقتصرت حالات الإصابة بمرض جدري القرود على المسافرين وأقاربهم العائدين من غرب ووسط إفريقيا، حيث يتفشى الفيروس، تشمل الأعراض الأولية الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

وقالت الصحيفة، يمكن أن يتطور الطفح الجلدي، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الأعضاء التناسلية، يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة، ويمكن أن يبدو مثل جدري الماء أو مرض الزهرى، قبل أن يتشكل في النهاية جربًا يسقط فيما بعد، تصل فترة حضانة جدري القرود إلى 21 يومًا، مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق 3 أسابيع بعد الإصابة.