اليوم السابع
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السيطرة على حريق بشقة سكنية في طوخ دون خسائر بشرية.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 08:19 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية في طوخ دون خسائر بشرية.. صور جانب من الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية كفر منصور التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية كفر منصور التابعة لمركز شرطة طوخ.
 
جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية كفر منصور التابعة لمركز شرطة طوخ، ملك المواطن "جمال نعيم"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
جانب من الحريق (1)
جانب من الحريق (1)

جانب من الحريق (2)
جانب من الحريق (2)

جانب من الحريق (3)
جانب من الحريق (3)

جانب من الحريق (4)
جانب من الحريق (4)

جانب من الحريق (5)
جانب من الحريق (5)

جانب من الحريق (6)
جانب من الحريق (6)

 


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