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الرئاسة العراقية تنعى وفاة مظفر النواب: "يبقى حيا في ذاكرة الشعب"

الجمعة، 20 مايو 2022 01:57 م
الرئاسة العراقية تنعى وفاة مظفر النواب: "يبقى حيا في ذاكرة الشعب" الرئيس العراقي برهم صالح
كتب عبد الوهاب الجندى

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نعت الرئاسة العراقية وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب الذى وفاته المنية عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، فى أحد مستشفيات الإمارات.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح: "يبقى حيّاً في ذاكرة الشعب مَن زرع مواقفه السياسية والوجدانية بشكل صادق، ولهذا فإن الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب لا يمضي إلى العدم. فهو حيّ في ذهن كل مَن ترنم بقصائده الخالدات. لروح المبدع الفذ المغفرة والرحمة، ولأسرته ومحبيه وقرّائه الصبر والسلوان.".

مظفر عبد المجيد النواب شاعر عراقي معاصر ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى، وصف بأنه "أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث".

ولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية أرستقراطية من أصل هندي "تقدر الفن والشعر والموسيقى"، ينتمي بأصوله القديمة إلى عائلة النواب التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم، خلال ترحال أحد أجداده في الهند أصبح حاكماً لإحدى الولايات فيها، قاوم الإنكليز لدى احتلالهم للهند فنفي أفراد العائلة، خارج الهند فاختاروا العراق.

 


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