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الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مصنع "آزوفستال" بالكامل

الجمعة، 20 مايو 2022 09:26 م
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مصنع "آزوفستال" بالكامل إيجور كوناشينكوف
كتب محمد جمال

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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية على جميع منشآت "آزوفستال" فى ماريوبول، حيث تحصن مسلحو كتيبة "آزوف" المتطرفة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال: أصبحت المنشآت السرية للمشروع، التى كان يختبئ فيها المسلحون من كتيبة (آزوف) الأوكرانية المتطرفة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية".

وأضاف: "منذ 16 مايو من هذا العام، وخلال العملية، ألقى 2439 من النازيين الأوكرانيين من (آزوف) وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا"، مشيرا إلى أنه "خلال اليوم الجمعة، استسلمت آخر مجموعة منهم وتقدر بـ531 مسلحا".

وتابع: "تم إخراج ما يسمى بـ"قائد" النازيين "آزوف"، بسبب رغبة سكان ماريوبول فى معاقبته على العديد من الجرائم، من أراضي المصنع في سيارة مصفحة خاصة".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القائد العام للقوات المسلحة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالانتهاء من عملية التحرير الكامل للمصنع ومدينة ماريوبول من المسلحين الأوكرانيين.


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