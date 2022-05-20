اليوم السابع
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الدفاع الروسية: استهداف 4 مراكز قيادة و45 تجمعا للقوات الأوكرانية فى دونيتسك

الجمعة، 20 مايو 2022 02:09 م
الدفاع الروسية: استهداف 4 مراكز قيادة و45 تجمعا للقوات الأوكرانية فى دونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استهداف 4 مراكز قيادة و45 تجمعا للقوات الأوكرانية في مدينة دونيتسك.
 
وأوضحت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن قواتها الجوفضائية استهدفت بصواريخ عالية الدقة 4 مراكز قيادة و7 مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى 45 تجمعا للقوات الأوكرانية في مدينة دونيتسك.
 
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في وقت سابق اليوم، إن الوضع في المنطقة العسكرية الغربية لبلاده يزداد توترا بسبب تزايد التهديدات العسكرية قرب الحدود الروسية.
 
من ناحية أخرى، قالت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، إن أوكرانيا أنشأت نظام ذكاء بيولوجيا إلكترونيا بشكل تدريجي لصالح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وحلف "الناتو".
 
وأضافت ياروفايا "إننا نرى كيف تم إنشاء ذلك النظام، خطوة بخطوة، وبإمكاننا القول بثقة إنه، وقبل بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كانت تلك الخطط تنفذ على أساس منهجي ومخطط له".
 
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء نظام بيولوجي ذكي عالمي، بينما ينفذ "البنتاجون" ومجتمع الاستخبارات الأمريكي بنشاط مشاريع لإدخال أنظمة الذكاء الحيوى الإلكترونية، مؤكدة زيادة عدد المختبرات الأمريكية ذات المستويات العالية، وذات الحد الأقصى من السلامة الحيوية.
 
ولفتت إلى أن "المختبرات البيولوجية في أوكرانيا ليست مجرد رسومات تخطيطية أو تصورات لمشاريع، وإنما هي مجرد حلقة من حلقات سلسلة للأنشطة البيولوجية العسكرية الخطيرة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدد، دون مبالغة البشرية جمعاء".
 

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