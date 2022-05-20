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تزامناً مع المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى..

الحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة

الجمعة، 20 مايو 2022 11:16 ص
الحكومة تنفى خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة إنفوجراف لمجلس الوزراء
كتبت ـ هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، تواصل المركز  مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات  الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.

مخصصات الدعم

الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى


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