اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية تعلن تصفية 9 قيادات في "داعش" قرب الموصل

الجمعة، 20 مايو 2022 07:00 ص
الاستخبارات العراقية تعلن تصفية 9 قيادات في "داعش" قرب الموصل الجيش العراقى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن تصفية عدد من قيادات بارزين في تنظيم "داعش"، خلال عملية نوعية نفذت في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة الاستخباراتية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس أنها نفذت هذه العملية في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن العملية توجت بتصفية "9 قيادات مهمة" في "داعش".

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يوثق جوانب من العملية التي شملت خصوصا شن غارات جوية ومداهمة نفق تحت الأرض استخدمه "داعش"، بالإضافة إلى كشف أسماء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.


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