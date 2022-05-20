وقالت فون دير لاين عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية: "اليوم صرفنا شريحة جديدة قيمتها 600 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية لأوكرانيا".

وأضافت "المزيد قادم وإننا اقترحنا قرضًا إضافيًا بقيمة 9 مليارات يورو لأوكرانيا في عام 2022".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيعمل أيضًا على منصة إعادة الإعمار للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

يذكر أن المجلس الأوروبي اعتمد في فبراير الماضي المساعدة المالية الكلية الطارئة من 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حيث تم تحويل دفعتين قيمتهما 300 مليون يورو كجزء من الدفعة الأولى إلى أوكرانيا في مارس الماضي.