اليوم السابع
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الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الجمعة، 20 مايو 2022 01:56 م
الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة يصل 5 درجات والعظمى بالقاهرة 28 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.
 

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