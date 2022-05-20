اعترافات 3 متهمين بسرقة بضائع من داخل مخزن فى المقطم تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المقطم، بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة مخزن، حيث تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، من القبض على 3 أشخاص وراء سرقة مخزن به كمية من البضائع.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (تاجر، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه كسر باب المخزن ملكه الكائن بالعقار سكنه وسرقة ( 16 كرتونة تحوى كمية من البضائع).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى استخدام مرتكبى الواقعة سيارة مُـؤجـرة (لأحد الأشخاص "محدد" ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) ، وأنه وراء ارتكاب الواقعـة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها وبصحبته شريكه (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان)، وبحوزتهما (10 كراتين من المستولى عليها).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، كما أقرا بتصرفهما فى باقى الكراتين بالبيع لدى عميلهما سيئ النيـة (صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة)، وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته باقى المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.