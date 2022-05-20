وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن المجموعة الروسية "كيل نت" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني، والذي طال مواقع المجلس الأعلى للقضاء ووكالة الجمارك ووزارات الخارجية والتعليم والثقافة الإيطالية.


من جانبه، قلل وزير الدفاع الايطالي لورينزو جويريني من وقع الهجوم الإلكتروني، قائلا إن هجمات القرصنة الالكترونية هي ظاهرة متواصلة إلى حد ما في جميع البلدان.. مشيرا إلى أنه "هذه المرة كان هناك اهتمام ورد الفعل كان سريعًا ودقيقًا للغاية، فالعتبة الأمنية عالية لدينا".


وكانت إيطاليا قد أعلنت فى منتصف العام الماضى إنشاء وكالة للأمن السيبراني مستقلة من الناحيتن التنظيمية والادارية.