استطلاع أسوشيتدبرس: تدنى شعبية بايدن لأدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن معدل الموافقة على أداء الرئيس الأمريكى جو بايدن، انخفضت إلى أدنى نقطة لها فى رئاسته فى مايو الجارى، بحسب ما كشف استطلاع جديد، مع ظهور التشاؤم العميق بين أعضاء حزبه الديمقراطى.

ووجد الاستطلاع الذى أجرته وكالة أسوشيتدبرس ومركز نورك للأبحاث العامة أن 39% فقط من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن كرئيس، متراجعة عن المعدلات التى كانت سلبية بالفعل قبل شهر.

وبشكل عام، وجد الاستطلاع أن 2 فقط من بين كل 10 بالغين يقولون إن الولايات المتحدة تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الاقتصاد فى حالة جيدة، فى تراجع عن نسبة 30% الشهر الماضى.

وتركز التراجع فى هذين الأمرين بين الديمقراطيين، حيث قال 33% فقط من حزب الرئيس إن البلاد متجهة فى الاتجاه الصحيح، متراجعة عن نسبة 49% فى إبريل.

وبدافع مخاوف خاصة بشأن بايدن قبل الانتخابات النصفية، فإن معدل تأييد بايدن بين الديمقراطيين وقفت عند 73%، وهو تراجع كبير عما كانت عليه فى وقت مبكر من رئاسته. وفى الاستطلاعات التى أجرتها الوكالة الأمريكية ومركز نوردك فى عام 2021، فإن معدلات الموافقة على أداء بايدن بين الديمقراطيين لم تتراجع أبدا لأقل من 82%.

ورأت الوكالة أن النتائج تعكس إحساسا واسعا بالسخط فى بلد يواجه مجموعة من التحديات تتراوح ما بين التضخم وعنف السلاح والنقط المفاجئ فى حليب الأطفال إلى جانب الوباء المستمر.