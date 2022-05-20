ارتفاع هامشى لواردات الذرة المستخدمة للعلف وتسجل 252 مليون دولار فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

شهدت الواردات المصرية من الذرة ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، وفقا لأحدث بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف نحو 252 مليون و956 ألف دولار، ارتفاعا من 251 مليون و686 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت مليون و270 ألف دولار.

وإجمالا حققت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا في شهر فبراير الماضي، بواقع 6.82 مليار دولار، بينما كانت 6.74 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت نحو 1.2%، مدفوعة ببعض السلع التي ساهمت في زيادة حجم الواردات المصرية في هذه الفترة، وعلى رأسها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب والتي بلغت قيمتها نحو 498.2 مليون دولار في شهر فبراري الماضي، بينما كانت 308.1 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 61.1%، يليها الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها نحو 345.5 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 248.9 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 38.8%.

وتضمنت قائمة السلع أيضا كلا من المواد الكيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة بلغت 268 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 200.5 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 33.7%.