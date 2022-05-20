احتفالات ذكرى تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية.. صور وفيديو

الدقهلية - فريق المحافظات

احتفل آلاف الأقباط، بختام احتفالات ذكرى تكريس كنيسة القديسة دميانة والأربعين عذراء، داخل ديرها ببراى بلقاس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس.

وشهدت مراسم احتفالات الختام الزفة الأخيرة لأيقونة القديسة، وطاف الآباء الكهنة والمحتفلون أرجاء الدير، وسط أجواء فرحة احتفالًا بعودة المولد بعد إيقافه عامين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبدأت احتفالات مولد القديسة دميانة السنوية مطلع الأسبوع الجارى، وشملت عدة فعاليات منها زفات للأيقونة، وأداء الصلوات، ونصب خيام المبيت حول الدير الأثري، وذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة ببراري بلقاس، ولفيف من الآباء الكهنة.

واستمرت الزفة لمدة نصف ساعة طافت خلال جميع أرجاء الدير، وأعقبها أداء القداس والصلاة داخل الكنيسة الكبيرة، وذلك بحضور رجال الدين المسيحي من داخل وخارج المحافظة.

واستقبل الدير آلاف الأقباط والمسلمين من كافة المحافظات، للاحتفال بذكرى تكريس كنيسة القديسة دميانة والأربعين عذراء، واحتشدوا أمام القبر وأشعلوا الشموع للتبرك وتقديم النذور.



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (1)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (2)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (3)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (4)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (5)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (6)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (7)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (8)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (9)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (10)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (11)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (12)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (13)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (14)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (15)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (16)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (17)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (18)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (19)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (20)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (21)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (22)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (23)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (24)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (25)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (26)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (27)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (28)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (29)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (30)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (31)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (32)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (33)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (34)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (35)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (36)



تكريس كنيسة القديسة دميانة بالدقهلية (37)