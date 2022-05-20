اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

الجمعة، 20 مايو 2022 11:50 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا اسعاف
المنيا-حسن عبد الغفار

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 أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ملوي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة رقم «5324 ن م ا»، ربع نقل، بعمود إنارة بالطريق الزراعى بملوي، جنوب المنيا وبالانتقال افادت التحريات الاولية أن إختلال عجلة القيادة في يد سائقها سبب وقوع الحادث اثر السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارة وتحرر محضر بالواقعة

كما تلقت أجهزة الأمن بالمنيل إخطارا من عمليات النجدة يفيد بإصابة عامل من بني مزار شمال المنيا صدمه قطار  أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد بني مزار.

وتم نقل المصاب إلى مستشفي مطاي العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.


 


مديرية الامن

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