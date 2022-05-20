إصابة 6 أشخاص فى انفجار غاز فى شقة بمحافظة السويس

السويس : محمد عزام

أصيب 6 أشخاص، مساء أمس الخميس، فى حادث انفجار غاز بعقار بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس.

تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بلاغا بالحادث وبانتقال سيارات الإسعاف تبين وجود 6 مصابين تم نقل 3 منهم الى المستشفى العام بينما تم 3 منهم بموقع الحادث إثر ادعاء بانفجار غاز طبيعي بمنزل عقار رقم 9 بالحرفيين خلف قسم شرطة فيصل.

وعلي الفور توجه رجال الحماية المدنية تحت اشراف اللواء سامح بسيم، قائد الحماية المدنية، وتم اخلاء المنزل، وتبين من التقرير الطبى أن المصابين بهم جروح قطعية وحروق واختناقات وحرق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والصدر حوالى 50%.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته لنيابة فيصل للتحقيق تحت أشراف المستشار المحامى العام لنيابات السويس.



الانفجار في السويس



انفجار منزل السويس