اليوم السابع
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إصابة 30 وأكثر من 100 شخص محاصرون فى بركة سباحة بسبب إعصار بألمانيا

الجمعة، 20 مايو 2022 10:09 م
إصابة 30 وأكثر من 100 شخص محاصرون فى بركة سباحة بسبب إعصار بألمانيا إعصار - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أسفر إعصار اجتاح مدينة بادربورن غربى ألمانيا عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا، بسبب تحطم الأسطح واقتلاع الأشجار وتطاير الحطام لمسافات، حسبما أعلنت السلطات، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت شرطة المدينة أن حالة 10 على الأقل من الجرحى خطيرة، وحثت السكان على التزام منازلهم "حتى لا يعرقلوا جهود الإنقاذ أو يعرضوا أنفسهم للخطر"، كذلك شهدت مدينة ليبشتات أضرارا جراء عاصفة شديدة، أدت إلى سقوط برج كنيسة فيها.

وحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن أكثر من 100 شخص محاصرون فى بركة سباحة محلية فى الهواء الطلق بعد أن سدت الأشجار المتساقطة منافذ الخروج، وقالت خدمة الإطفاء إن جميع رجال الإنقاذ المتاحين يتم نشرهم فى المنطقة.

وكانت الشرطة أعلنت أمس أن مواطنين فرنسيين اثنين "لقيا حتفهما بعد أن عصفت رياح قوية بطائرة شراعية تعمل بمحرك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جنوب غرب برلين".

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من توقعات بهطل أمطار غزيرة وبرَد فى غرب ووسط ألمانيا، تسفر عن عواصف ورياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا فى الساعة.


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