إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطوخ

القليوبية- إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام دندنا، دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة 13 شخصا، بحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق. جرى نقل المصابين لمستشفى بنها التعليمي، وتجنيب السيارة من الطريق، وفتح الحركة المرورية أمام المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا.

على الفور انتقل رجال المرور والأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، أمام قرية دندنا دائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، بواسطة 3 سيارات إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.