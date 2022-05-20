إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك، بشارع أحمد ماهر مع سعد الدين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري بشارع احمد ماهر مع سعد الدين بطنطا.



انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين اثناء سير سيارة ربع نقل قطع توك توك الطريق فاصطدمت به السيارة بشكل مفاجئ، تم نقل المصابين للمستشفي ورفع آثار الحادث.









