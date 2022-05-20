إسبانيا تسن تشريعات لتوطيد قانون الإجهاض وتوسيع حقوق المرأة

فاطمة شوقى

وافق مجلس الوزراء الإسباني على تعديل للقانون الأساسي الساري منذ فبراير 2010 ، والذي يوسع الحقوق الجنسية والإنجابية، مما سيتيح الوصول السهل إلى وسائل منع الحمل، والتثقيف الجنسي المبكر والإجهاض المجاني، من بين أمور أخرى.

وأعلنت وزيرة المساواة ، إيرين مونتيرو ، مع سلطات أخرى في الحكومة الإسبانية ، عن الأخبار في مؤتمر صحفي وأكدت أن الإصلاح يساعد في حل المشاكل وضمان الحقوق وتطوير مشاريع حياة المرأة، بالإضافة إلى ذلك : "تتحمل المؤسسات مسؤولية التخلي عن الوصمات والأحكام المسبقة حول الجثث" ، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

ويقر القانون الجديد الإجهاض المجاني كحق للمرأة حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل وحتى الأسبوع الثاني والعشرين في حالة وجود خطر على حياة أو صحة المرأة الحامل. كما سيتم السماح به في حالة حدوث تشوهات خطيرة في الجنين.

وسيتمكن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا والنساء ذوات الإعاقة من الإجهاض دون الحاجة إلى الحصول على موافقة والديهم ، وهي نقطة تراجعت منذ عام 2015 ، في ظل حكم رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه "من المؤكد أن الغالبية العظمى من الشباب سيثقون في آبائهم وأمهاتهم وأسرهم وأصدقائهم ، عندما يواجهون ، إذا رغبوا في ذلك ، انقطاعًا طوعيًا للحمل ، ما تضمنه الدولة لهم أن القرار سيكون لهم".

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في وقف حملهم ، فإن الأيام الثلاثة للتفكير وكذلك تلقي معلومات حول الأمومة لن تكون إلزامية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكنون من الذهاب إلى مركز المستشفى العام الأقرب إلى منازلهم لضمان "عدم اضطرارهم للسفر لمئات الكيلومترات ، كما هو الحال الآن في العديد من المجتمعات المستقلة" ، وفقًا لمونتيرو.

يجب أن يكون لدى مؤسسات الرعاية الصحية طاقم عمل متاح ، لذلك سيكون استثناءً أن يتم إجراؤها في المراكز الخاصة ، حيث يتم حاليًا تنفيذ 85٪ من تدخلات الإجهاض.

يتضمن مشروع القانون حبوب منع الحمل المجانية من خلال الضمان الاجتماعي ، وتمويل وسائل منع الحمل من الجيل الجديد ، وإجازة ما قبل الولادة من الأسبوع 39 ، والتثقيف الجنسي الإلزامي منذ الطفولة.

وبالمثل ، ستصبح إسبانيا الدولة الأولى في أوروبا التي تنظم أجازة الدورة الشهرية في حال كان الحيض مؤلمًا ومعيقًا ، مع الاعتراف ، من خلال القانون ، بصحة الدورة الشهرية كجزء من الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.

وفقًا لمارتا بوسكيتس ، المحامية الخبيرة في القانون والجنس والصحة ، فإن المشروع ينظم الجوانب التي تحدث بالفعل ، لكنه الآن يوفر للمرأة فرصة الحصول على أجر بينما يحتفظن بباقيهن.

وتريد الحكومة أن يدخل النص حيز التنفيذ قبل انتهاء فترة المجلس التشريعي، لذلك ستسلكه في المسار العاجل ، ولكن سيتعين عليها الحصول على التقارير من الهيئات الاستشارية ثم العودة إلى مجلس الوزراء والبدء في مناقشتها، وفي الكونجرس ومجلس الشيوخ ، وهي العملية التي ستكون عرضة للتغييرات.