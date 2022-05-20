إذا أدركت الإمام فى تشهد الجمعة فكم عدد الركعات التى أتمها؟ اعرف الإجابة

كتب لؤى على

إذا أدركت الإمام فى تشهد صلاة الجمعة فكم عدد الركعات التى أتمها بعد ذلك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء وجاء ردها كالآتى:

إذا أدركت الإمام فى تشهد صلاة الجمعة فعليك أن تصلى أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذى عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها، ومعنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو فى ركوع الركعة الثانية من ركعتى الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام ويأتى بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلى الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

قال الإمام النووى رحمه الله فى "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): "قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول" اهـ.

ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسى فى "المبسوط" (2/ 35): [(قال): "ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا" اهـ.

وعليه: فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات - وإن كان قد نواها جمعة - على المفتى به.