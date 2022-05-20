اليوم السابع
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إخماد حريق اندلع في مساحة 5 أفدنة بمنطقة مشندت بقرية المراقي في سيوة.. صور

الجمعة، 20 مايو 2022 06:49 م
إخماد حريق اندلع في مساحة 5 أفدنة بمنطقة مشندت بقرية المراقي في سيوة.. صور جانب من الحريق
مطروح - حسن مشالي

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تمكنت قوات الحماية  وأهالي منطقة مشندت بقرية المراقي في واحة سيوة، من إخماد حريق اندلع عصر اليوم الجمعة، في إحدى المزارع في مناطق متفرقة من مساحة 5 أفدنة، والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمزارع المجاورة، وجارِ حاليا  أعمال التبريد لكي لا تتجد النيران مرة أخرى. 
 
شاركت 4 سيارات إطفاء، في إخماد الحريق في مساحات متفرقة من الزراعات وأشجار الزيتون و النخيل،
ولم يسفر الحريق عن أية  إصابات أو خسائر في الأرواح .
 
 
وتتواجد في مكان الحريق قوات الحماية المدنية بسيوة، ومسئولي الاجهزة الأمنية، وتواجد ومتابعة احمد يوسف رئيس القرية، ومسئولي الإدارات المعنية بالمركز، واحمد باغي سكرتير مجلس مركز ومدينة سيوة، وعدد كبير من أهالي القرية والقرى والمناطق الأخرى. 
 
إخماد حريق بمطروح (1)
 
إخماد حريق بمطروح (2)
 
إخماد حريق بمطروح (3)
 
إخماد حريق بمطروح (4)
 
إخماد حريق بمطروح (5)
 
إخماد حريق بمطروح (6)
 
إخماد حريق بمطروح (7)
 
إخماد حريق بمطروح (8)
 
إخماد حريق بمطروح (9)
 
إخماد حريق بمطروح (10)
 
 

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