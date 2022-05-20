اليوم السابع
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أهمها التقديم في الميعاد المحدد.. شروط قبول طلبك لمسابقة معاون نيابة إدارية

الجمعة، 20 مايو 2022 12:45 م
أهمها التقديم في الميعاد المحدد.. شروط قبول طلبك لمسابقة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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أكدت النيابة الإدارية خلال الإعلان الذى صدر عنها اليوم الجمعة، الخاص بمسابقة التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، أنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

 

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة، أبرزها، ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سنة عن 20 سنة، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة، واجتياز الاختبارات، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

 

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل.

 

وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا.


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