أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة

كتب محمود عبد الراضي

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من الإعلاميين الأفارقة من (22) دولة أفريقية، يرافقهم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، حيث كان فى استقبال الوفد الزائر مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب بالوفد ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرص على تدعيم أطر التعاون فى المجالات الأمنية والتدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة، كما قدم خلال الزيارة الدروع التذكارية للوفد الزائر.

شاهد الوفد خلال تفقده لمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، فيلماً تسجيلياً يوضح أنشطة أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة "باللغة الإنجليزية" ، كما إلتقوا بالكوادر الأمنية الأفريقية المتدربة بمركز بحوث الشرطة وإطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة ، التى تطبقها مراكز التدريب الأمنى الدولى بمركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الأفريقية فى شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية .

أعقب ذلك تنظيم جولة تفقدية داخل الأكاديمية للوفد الزائر للتعرف على كياناتها ومنشآتها التعليمية والتدريبية , للوقوف على أحدث البرامج التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصرى ، قادر على مواجهة أنماط الجريمة بصورها المختلفة.

وفى نهاية الزيارة أعرب الوفد الزائر عن خالص شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية ممثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الإستقبال, مٌشيدون بدور الأكاديمية فى المساهمة فى تنمية قدرات الكوادر الأمنية الأفريقية.