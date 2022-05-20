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أستاذ مناعة: جدرى القرود يتشابه مع الجدرى العادى.. وهذه أعراضه

الجمعة، 20 مايو 2022 10:12 م
أستاذ مناعة: جدرى القرود يتشابه مع الجدرى العادى.. وهذه أعراضه الدكتور أحمد سالمان
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، إن أعراض جدرى القرود تتشابه مع أعراض الجدرى العادى، حيث تبدأ بارتفاع فى درجات الحرارة وتكسير عام بالجسم، فيما يكون هناك بثور وصديد.

وأضاف سالمان، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية dmc، أن جدرى القرود يصيب الإنسان بانتفاخ بالغدد الليمفاوية، وتظهر البثور فى الوجه بشكل ملحوظ، وما يمكن الأطباء من التفرقة بين الجدرى العادى والمائى، هو اختبار محدد يتم من خلال المسحة للتأكد من التركيب الجينى للمرض.

وأوضح أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، أنه ليس هناك أى علاج مخصص لجدرى القرود حتى الآن، ويتم علاج المرض عن طريق مضادات الفيروسات، بجانب راحة المريض باعتبارها العامل الأساسى فى العلاج، مردفا: "جدرى القرود يتشابه مع حالات غرب إفريقيا المنتشرة حاليا بالعالم وهى أقل شراسة منه، وتصل وفياتها إلى 10% فى وسط أفريقيا".


احمد سالمان

جدري القرود

اخبار التليفزيون


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