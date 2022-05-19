7طرق طبيعية لزيادة هرمون النمو .. منها اتباع نظام غذائى صحى

كتبت - ميرفت رشاد

هرمون النمو البشري عنصر أساسي في الحفاظ على صحة أنسجتنا وأعضائنا طوال حياتنا، يتم إنتاج هرمون النمو البشري عن طريق الغدة النخامية الموجودة في قاعدة الدماغ، للحفاظ على صحة الجسم وإبطاء الشيخوخة ، من المهم الحفاظ على إنتاج جيد من هرمون النمو في الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها تعزيز هرمون النمو البشري في الجسم والحفاظ عليه بشكل طبيعي وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

كيف تعزز بشكل طبيعي إنتاج هرمون النمو البشري (HGH)؟

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا:

إن تناول نظام غذائي متوازن هو المفتاح لصحة الجسم، أثبت النظام الغذائي المتوازن أيضًا أنه يحسن مستويات هرمون النمو ويزيدها، المعادن والمواد الغذائية المختلفة التي يتم تناولها من خلال نظام غذائي متوازن تزيد بشكل مباشر من إنتاج هرمون النمو في الجسم ، يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين إلى زيادة إنتاج هرمون النمو على الفور.

إدارة مستويات الأنسولين:

ترتبط زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم ارتباطًا مباشرًا بانخفاض مستويات هرمون النمو في الجسم، قد يكون سبب ارتفاع مستويات الأنسولين في الجسم هو تناول كميات كبيرة من السكر، يمكن أن يؤدي استهلاك الكربوهيدرات المكررة والأطعمة السكرية النشوية إلى زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم، علاوة على ذلك ، قد تؤدي مستويات الأنسولين المرتفعة أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض مزمنة أخرى.

احصل على قسط كافٍ من النوم:

ينتج الجسم معظم هرمون النمو أثناء النوم، للتأكد من أن إنتاج هرمون النمو كافٍ ، تأكد من حصولك على نوم جيد ليلاً ، ثبت أن دورة النوم السيئة تقلل من مستويات هرمون النمو بشكل كبير.

إدارة نسبة الدهون في الجسم:

الدهون الزائدة في الجسم تؤثر بشكل مباشر على إنتاج هرمون النمو البشري هو الجسم، خاصة في حالة دهون البطن ، قد يتأثر إنتاج هرمون النمو بشكل سلبي مما يجعلك عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم نسبة منخفضة من الدهون في الجسم لديهم إنتاج أفضل لهرمون النمو، يمكن أن يؤدي وجود نسبة عالية من الدهون في الجسم أيضًا إلى تقليل مستويات IGF-1 ، وهو أحد البروتينات التي تعزز إنتاج هرمون النمو.

جرب الصيام المتقطع:

أثبتت دراسات مختلفة أن الصيام المتقطع قد يزيد من إنتاج هرمون النمو في الجسم، يشير الصيام المتقطع إلى نظام غذائي يركز على الصيام لفترات طويلة من الزمن، لا يغير الصيام المتقطع وجباتنا الغذائية ولكن الوقت الذي نتناول فيه وجباتنا، أن تصوم لمدة 16 ساعة يوميًا أو تصوم لمدة 24 ساعة على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، وجدت بعض الدراسات أن إنتاج هرمون النمو في الجسم قد يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات إذا تم إجراء IF حتى لمدة 2-3 أيام فقط من الأسبوع.