4 مشروبات تمنح الطاقة لجسمك.. منها البرتقال والعنب

كتبت - ميرفت رشاد

معظم المشروبات التي تدعي توفير الطاقة تأتي مع 150 ملليجرام أو أكثر من الكافيين لكل علبة، و الكافيين هو "مساعد مولد للطاقة" ، غالبًا ما يعتمد عليه في زيادة النشاط البدني، فقد تم ربط تناول الكافيين الزائد بزيادة معدلات القلق ، والإجهاض، واضطراب النوم، وانخفاض حساسية الأنسولين، وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ، واضطراب نظم القلب، والطريقة الأكثر صحية لاستخراج الطاقة مما نشربه هي من خلال مصدر جيد للكربوهيدرات التي تعد الوقود المفضل لأجسامنا فهي أول مدخلات الطاقة من وجباتنا الغذائية ، والتي تستخدم لتغذية كل شيء من وظائف الأعضاء المناسبة إلى النشاط البدني، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

مصدر رائع للكربوهيدرات من المشروبات هو الفركتوز ، وهو مصدر طبيعي للسكر ، وفير في الفاكهة ثبت أن الحصول على الوجبتين الموصى بهما أو أكثر من الفاكهة يوميًا أمر صعب بالنسبة لمعظمنا، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن واحدًا فقط من كل 10 منا يلبي هذا المطلب. يمكن الحصول على حصة واحدة من الفاكهة كل يوم من خلال كأس من عصير الفاكهة 100٪.

فيما يلي بعض عصائر الفاكهة لتوفير الطاقة للجسم:

عصير تفاح: عادة ما يكون للمشروبات التي تحتوي على التفاح طعم معتدل ويمكن مزجها جيدًا مع الفواكه الأخرى، جرب دمج بعض التوت الأزرق الطازج أو الفراولة في عصير التفاح لإضفاء طبقة إضافية من النكهة.

عصير البرتقال: عصير البرتقال لا يحتاج إلى تفكير كمساهمة من الفاكهة في وقت الإفطار، امزجه مع بعض الحليب قليل الدسم للحصول على الطاقة خلال ساعات الصباح.

عصير الرمان: جرب خلط عصير نصف رمان مع ماء سائل نصف عادي لتناول مشروب خفيف فوار لا يزال يمد الجسم بالطاقة.

عصير العنب: امزج عصير العنب مع مسحوق محسن للماء خالي من السكر مع مزيج من نكهات الخوخ والليمون والبرتقال لرفع مشروبك إلى درجة أعلى.