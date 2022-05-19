20.7 ألف عقد طلاق فى مصر بنهاية عام 2021 بزيادة 1.6 ألف حالة

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات تقديرية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة طفيفة في عدد عقود الطلاق حيث بلغ عدد عقود الطلاق نحو 20.7 ألف حالة طلاق، بنهاية ديسمبر عام 2021، بينما كانت 19.1 ألف حالة طلاق في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 1.6 ألف حالة طلاق.

وسجلت معدلات الطلاق تراجعا ملحوظا عام 2020، حيث بلغ إجمالى عدد حالات الطلاق 222 ألفا و36 حالة عام 2020، مقابل 237 ألفا و748 حالة عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 6.6٪، "عدد حالات الطلاق = إجمالى عدد إشهادات الطلاق + إجمالى أحكام الطلاق النهائية".

وكان أكبر تراجع في حالات الطلاق في الريف، حيث بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 97 ألف و105 إشهاداً عام 2020، تمثل 45.4٪ من جملة الإشهادات مقابل 104 آلاف و377 إشهاداً عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 7٪.

وأوضحت تقديرات السكان في الأول من يناير 2022، أن عدد الأسر المصرية بلغ 25.5 مليون أسرة، 55.3٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.1مليون أسرة)، و44.7٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.4مليون أسرة)، وبالنسبة للفئة العمرية للمجتمع المصري فإن 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة، و26.8٪ من الأفراد فى فئة الشباب "15-29 سنة"، و35.1٪ من الأفراد في سن العمل "30-64 سنة"، و3.9٪ نسبة كبار السن "65 سنة فأكثر".