اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"يونهاب": نشر طائرة استكشافية أمريكية فى البحر الشرقى تزامنا مع زيارة بايدن لسول

الخميس، 19 مايو 2022 11:43 ص
"يونهاب": نشر طائرة استكشافية أمريكية فى البحر الشرقى تزامنا مع زيارة بايدن لسول الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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أفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) بأنه تم نشر طائرة استكشافية أمريكية في البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية في الوقت الذي رُصدت فيه استعدادات كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات قبل يومين من لقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول ونظيره الأمريكي جو بايدن، في سول يوم 21 من الشهر الجاري.
 
وذكرت الوكالة الكورية أن طائرة "كوبرابول" من طراز "RC-135S" الاستكشافية التابعة للقوات الجوية الأمريكية حلقت فوق البحر الشرقي؛ لمراقبة تحرك كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي محتمل.
 
وأضافت أن طائرة "RC-135S" التي انطلقت من قاعدة غادينا في أوكيناوا باليابان، وهي مجهزة بأحدث المعدات الكهروضوئية، تتمكن من تتبع مسار صاروخ بالستي من مسافة بعيدة.
 
وسبق أن رصدت السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية تحركات تشير إلى إطلاق وشيك لصاروخ بالستي عابر للقارات في كوريا الشمالية تزامنا مع عقد أول لقاء القمة بين الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي.

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